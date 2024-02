Cette icône insolite de la collection Romanov conçue dans le style Art Nouveau

Russia Beyond

Cette icône miniature à volets de l’Archange Michel a été achetée en 1912 par la famille de Constantin Constantinovitch de Russie, cousin de l’empereur Nicolas II, comme cadeau pour les enfants.

Elle a été réalisée dans l’usine des marchands Olovianichnikov. En 1909, leur entreprise avait reçu le titre de fournisseur de la cour impériale précisément pour les objets d’église et les icônes à revêtements.

Les Olovianichnikov ont essayé d’introduire leur propre version du style Art Nouveau dans l’art religieux. Les œuvres de leur usine sont souvent dépourvues de décoration excessive, elles sont plus simples.

Par exemple, les bijoutiers de cette époque fabriquaient généralement des cadres d’icônes avec une abondance d’émail et de pierres précieuses, et les saints qui y étaient représentés portaient des couronnes volumineuses. Sur l’icône de l’Archange Michel, la couronne du chef de la milice céleste des anges du Bien est entièrement lisse, tandis que le fond est réalisé selon la technique de l’émail. Les portes sont décorées d’inscriptions et d’ornements simples.

Cette icône et d’autres tout aussi uniques avec des cadres précieux peuvent être vues à l’exposition Beauté de la sainteté et sainteté de la beauté au Musée Fabergé de Saint-Pétersbourg jusqu’au 31 décembre 2023.

