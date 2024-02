Pouchinka, ce chiot d’illustre naissance offert aux Kennedy

Russia Beyond

Saviez-vous que des descendants de Strelka, l’une des chiennes envoyées en orbite en 1960, vivaient outre-Atlantique? En effet, l’un de ses chiots a été offert au couple Kennedy et a vécu à la Maison blanche.

Belka et Strelka... Dès qu’elles ont remis les pattes sur Terre, ces deux chiennes soviétiques, les premières à être rentrées vivantes de leur odyssée dans l’espace, sont devenues de véritables vedettes non seulement en URSS, mais bien au-delà de ses frontières.

Belka et Strelka Sputnik Sputnik

Un jour, lors d’une réception à Vienne, Jacqueline Kennedy a demandé au leader soviétique Nikita Khrouchtchev si les chiots de Strelka - elle en avait alors mis au monde six - se portaient bien. En posant cette question, la First Lady des États-Unis ne s’attendait sans doute pas à ce que, quelques mois plus tard, une petite femelle de la portée lui soit envoyée à Washington en guise de cadeau.

Pouchinka Getty Images Getty Images

Nommée Pouchinka, la chienne s’est installée à la Maison blanche auprès du couple présidentiel.

Pouchinka assise à côté de Caroline Kennedy Legion Media Legion Media

Avec le beau terrier gallois de la famille, Charlie, elle a eu des chiots qui ont été ensuite distribués à des enfants américains. Des descendants de la célèbre chienne-cosmonaute vivent donc jusqu’à nos jours quelque part en Amérique.

John F. Kennedy Jr. avec un des chiots de Pouchinka, le 14 août 1963 National Archives and Records Administration National Archives and Records Administration

