Nadia Roucheva, cette jeune artiste de génie au destin tragique

Le nom de cette écolière soviétique a atteint les quatre coins de la planète. Elle a en effet créé plus de 10.000 tableaux, dessins et illustrations. Elle avait 17 ans quand soudain son cœur a arrêté de battre.

Nadia Roucheva

Nadia est née en 1952, à Oulan-Bator, en Mongolie, où travaillaient ses parents, une ballerine et un peintre théâtral. Peu après sa naissance, la famille a déménagé à Moscou.

Illustration pour le Conte du coq d'or, Naida Roucheva, 12 ans

Elle a commencé à dessiner à l’âge de 5 ans. En écoutant un jour le Conte du Tsar Saltan, de Pouchkine, elle a peint 35 illustrations. À l’âge de 13 ans, elle a lu Guerre et Paix de Tolstoï et réalisé plus de 400 dessins et croquis pour illustrer l’épopée. Quant à ses illustrations pour Le Maître et Marguerite de Boulgakov, elles ont été appréciées par l’épouse de l’écrivain en personne.

Natacha Rostova à la chasse, Nadia Roucheva, 15 ans

En 1964, le légendaire magazine Iounost’ (Jeunesse) a publié ses œuvres et organisé ses expositions à Moscou, Leningrad, mais aussi en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Roumanie et en Inde.

Cosette, Nadia Roucheva, 14 ans

Nadia prévoyait de créer des illustrations pour des œuvres de Lermontov, Blok, ou encore Shakespeare, mais le 6 mars 1969, en se préparant à aller à l’école, elle s’est évanouie et est décédée des suites d’une hémorragie intracérébrale.

Nymphe et Bacchus

Mères du monde pour la paix

Chanson de Touva, 1965

Pouchkine

Vladimir Vdovine/Sputnik Vladimir Vdovine/Sputnik

