Les habitants typiques du «Soho moscovite» en figurines ironiques

Nidgus a sorti sa nouvelle collection virtuelle de poupées représentant les habitants de la capitale russe. Celui qui avait déjà ironisé au sujet des visiteurs types de commerces et des Moscovites en général, se focalise cette fois-ci sur les citadins que l’on peut voir dans le quartier d’élite qu’est les Étangs du Patriarche.

Surnommé Patriki, il est connu pour ses restaurants et commerces chics, ses espaces d’exposition et son atmosphère sans pareille. C’est vers la fin des années 2010 qu’il s’est transformé en un endroit huppé et il n’est pas rare que l’on le qualifie de « Soho moscovite ». Outre les habitants locaux, l’on peut y apercevoir également des amateurs de balades dans « l’ancien centre » et des curieux qui veulent se retrouver « au milieu du luxe ».

Voici quelques personnages que vous y croiserez forcément :

Une jeune femme rodant dans le coin dans l’espoir d’être captée par l’objectif d’un photographe de rue.

L’intervieweur qui a eu l’occasion d’interroger plus de personnes « riches », que le rédacteur en chef de Forbes.

Un livreur desservant les restaurants d’auteur du coin.

Deux mecs branchés qui vaquent à leurs occupations.

Une jeune femme qui, après son shopping au centre-ville, est venue juste pour y rester debout avec son énorme sac.

Une employée d’un bureau d’à côté sortie manger au restaurant pendant sa pause déjeuner.

Un Pétersbourgois, « largement connu dans un milieu bien restreint », comme on plaisante en Russie, qui s’est par hasard retrouvé dans ce quartier.

Un homme d’âge moyen coiffé d’une casquette, le seul des personnes mentionnées qui a vraiment de l’argent.

