Comment la Mongolie a-t-elle aidé l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale?

Lorsque, deux ans plus tard, l’URSS s’est à son tour retrouvée en difficulté, les Mongols sont immédiatement venus à sa rescousse. Jusqu’au début de l’année 1945, ils ont régulièrement envoyé vers l’ouest des convois de cadeaux de la population locale pour l’Armée rouge : manteaux et gilets de fourrure, moufles chaudes, bottes en feutre, ainsi que des saucisses, du beurre et des confiseries.

En plus des cadeaux, Oulan-Bator a organisé des livraisons régulières de viande, de laine et de peaux de mouton à l’URSS à des prix conditionnels. Ainsi, un soldat soviétique sur cinq portait un manteau en laine mongole.

La Mongolie a également fourni à l’Armée rouge plus de 500 000 chevaux. « Le cheval mongol endurant et sans prétention a atteint Berlin aux côtés du char d’assaut soviétique », a d’ailleurs déclaré le général soviétique Issa Pliev.

En outre, une colonne de chars (54 chars T-34 et T-70) et un escadron d’aviation de chasse (12 chasseurs La-5) ont été constitués grâce aux fonds collectés par le peuple de la République populaire mongole.

Enfin, plusieurs milliers de volontaires mongols ont participé aux batailles contre les Allemands. L’Armée rouge les appréciait pour leurs excellentes qualités de chasseurs et de cavaliers et les envoyait servir dans la cavalerie, tout en les utilisant activement comme éclaireurs et tireurs d’élite.

