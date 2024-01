Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La recette du sandwich américain classique Reuben est simple : pain de seigle, pastrami (corned-beef), fromage, choucroute, raifort et… « sauce russe ». Il n’existe pas de sauce portant ce nom en Russie, mais beaucoup comprendront de quoi il s’agit.

bhofack2/Getty Images bhofack2/Getty Images

La base est le ketchup et la mayonnaise. Les Américains l’ont inventée au début du XXe siècle : dans les livres de cuisine de l’époque, l’on suggérait d’en assaisonner les tomates et les asperges. En plus du « ketchunaise », du raifort, de la moutarde, des petits piments forts, des oignons et des épices sont ajoutés à la sauce.

ALLEKO/Getty Images ALLEKO/Getty Images

En fait, cette sauce est appelée « russe » aux États-Unis car elle était à l’origine complétée par du caviar de béluga ou d’esturgeon étoilé, considérés comme l’un des « piliers » de la cuisine russe.

Aujourd’hui, la « sauce russe » est souvent remplacée par la « Mille-Îles » à la saveur similaire. Cependant, les deux options sont disponibles à la vente. Fait intéressant, en Allemagne, au contraire, cette sauce est appelée « américaine ».

