Quand le métro a failli faire s’effondrer Leningrad

L’incident a eu lieu en 1974. En effectuant des travaux de forage entre les stations Lesnaïa et Plochtchad moujestva, les constructeurs ont déployé un peu trop d’efforts...

La ville sur la Neva est construite sur un sol parcouru de fissures remplies d’eau et de sable. L’une d’entre elles a été percée lors de travaux de forage. L’eau a jailli avec une telle force que les soupapes censés sécuriser les autres stations n’ont pas eu le temps de fonctionner et l’eau mêlée au sable n’a pas tardé à remplir un tunnel, et ce, au moment du passage d’une rame.

Non sans difficulté, tous les passagers ont été sauvés, mais ce n’était que le début...

Une telle fuite a mené à la formation de vides et le sol a commencé à s’effondrer. En surface, l’asphalte s’est soulevé à un endroit et les voies du tramway se sont brisées. Par ailleurs, plusieurs bâtiments se sont dangereusement inclinés.

Néanmoins, même cet incident n’a pas fait renoncer à l’idée de construire un tunnel supplémentaire. Il a été alors décidé de remplir les vides avec de l’eau, puis de congeler le sol à l’aide d’azote liquide.

D’ailleurs, au début des années 1990, le problème s’est réitéré : l’on a de nouveau trouvé de l’eau sur ce tronçon. Il a alors été décidé de construire un nouveau tunnel, le troisième, et pour le moment, aucun incident n’a suivi.

