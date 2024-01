Que fait-on à partir de l’ambre de la Baltique?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

L’ambre de Kaliningrad se présente sous différentes tailles, formes et couleurs, et parmi des millions de pierres se trouvent de véritables chefs-d’œuvre. Ils sont utilisés au Combinat d’ambre de Kaliningrad pour fabriquer toute une série de bijoux et de souvenirs. L’ambre royal blanc est le plus cher et le plus rare. On ne le trouve dans la nature qu’à hauteur de 1%. L’ambre paysagé, blanc avec des veines de citron, dont le motif ressemble à une peinture, est également très précieux.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

Dans 6 à 8% de l’ambre, l’on trouve des inclusions, c’est-à-dire de la flore et de la faune figées dans la résine. Avec de telles pierres, en règle générale, rien n’est fait, il suffit de les polir magnifiquement. Il y a aussi la « laque noire », qui était autrefois considérée comme la qualité la plus basse, mais que l’on a aujourd’hui appris à travailler magnifiquement et qui est très demandée.

Rouslan Сhamukov/TASS Rouslan Сhamukov/TASS

En revanche, l’ambre transparent de couleur miel est un « classique balte ». C’est cette pierre que l’on voit le plus souvent dans les magasins.

Pavel Kouzmitchev Pavel Kouzmitchev

