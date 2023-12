Les œufs farcis au fromage et au caviar, un régal simple pour la table des fêtes

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les fêtes de fin d’année – Nouvel An et Noël (le dernier célébré le 7 janvier en Russie) – occupent une place particulière dans la vie des Russes. Leur préparation commence bien avant leur date fatidique, afin que les soirées les plus importantes de l’année se déroulent autour d’une table soigneusement dressée. Et même si de nouveaux plats deviennent à la mode chaque année, il y en a aussi qui restent inchangés depuis fort longtemps. Par exemple, la célèbre salade Olivier.

Les œufs farcis au fromage et au caviar en font également partie. La recette de cette collation est extrêmement simple et ne prend pas beaucoup de temps, mais un succès retentissant est garanti. Et ce n’est pas seulement une question de goût, mais aussi de belle apparence. Cuisinons-les ensemble aujourd’hui !

Ingrédients :

5 œufs de poule

50-70g de fromage dur

70-80g de caviar rouge

mayonnaise

sel à votre convenance

verdure

Préparation :

Écaillez les œufs durs, coupez-les en deux et enlevez les jaunes. Râpez le fromage et ajoutez la mayonnaise aux jaunes. Mélangez le tout. La masse résultante doit se tenir, il est donc préférable de ne pas mettre trop de mayonnaise. Ajoutez un peu de sel et mélangez encore une fois. Remplissez les moitiés d’œuf avec cette masse. N’en mettez pas trop d’un coup. Placez le caviar sur le dessus. Décorez avec de la verdure. Priatnovo appetita !

