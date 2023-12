Recette soviétique de beignets au fromage cottage

Russia Beyond

Cette pâtisserie soviétique, en forme de boules moelleuses saupoudrées de sucre en poudre, est appelée « pontchiki » (beignets), même si en réalité elle n’a pas grand-chose en commun avec ses homologues d’autres pays. Tout d’abord parce que ces pontchiki sont préparés sans utiliser de levure, mais avec du bicarbonate de soude. Il est également important qu’en plus de la farine, ils contiennent du tvorog (fromage cottage russe), une excellente source de calcium et de protéines. Ce délice était très populaire parmi les femmes au foyer soviétiques, car il peut être préparé très facilement et rapidement. Essayons de le faire ensemble !

Ingrédients :

200g de farine

300g de tvorog

2 gros œufs

3 cuillères à soupe de sucre

½ cuillère à soupe de bicarbonate de soude

1 pincée de sel

huile de friture

sucre glace pour saupoudrer

Préparation :

Vous pouvez acheter du tvorog dans un magasin russe ou le préparer selon notre recette. Pour uniformiser sa consistance, passez-le à travers un tamis. Dans un saladier à part, fouettez les œufs avec le sucre et le sel. Ajoutez le mélange d’œufs au tvorog et remuez le tout. Incorporez progressivement, cuillère par cuillère, la farine mélangée au bicarbonate de soude. Laissez reposer la pâte pendant 10 minutes. Façonnez des petites boules de même taille à partir de la pâte et préparez l’huile qui doit recouvrir entièrement les pontchiki. Faites-les frire à feu moyen et remarquez comment ils grossissent et deviennent dorés. Placez-les dans une assiette recouverte de papier absorbant et laissez refroidir. Saupoudrez généreusement de sucre glace et dégustez. Priatnovo appetita !

