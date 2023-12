Vorkouta, une oasis au sein de la toundra polaire

Si les géologues n’avaient pas trouvé un jour de riches gisements de charbon à coke, si indispensable pour la métallurgie, cette ville septentrionale n’aurait jamais été construite. En 1943, Vorkouta a reçu le statut de ville et un grand chantier a débuté!

Le centre a été imaginé par des architectes de Leningrad. À elles seules, ces splendides colonnes du Palais de la culture des mineurs et de l’Institut technique minier, sont évocatrices des espoirs autrefois fondés dans cette cité.

Autour de la ville, ont poussé des villages industriels et des mines de charbon. Jadis, plus de 200 000 personnes vivaient ici, mais la chute de l’URSS et la crise économique ont poussé de nombreuses personnes à quitter ces lieux.

Aujourd’hui, il n’en reste que quelque 50-60 000 habitants et beaucoup d’appartements et d’immeubles restent abandonnés.

Et pourtant, dans le centre-ville, la vie bat son plein ! L’on y voit beaucoup de jeunes et l’on trouve des centres sportifs, des commerces et des écoles modernes.

En 2023, le gouvernement russe a inclus Vorkouta à la liste des points d’appui de l’Arctique, ce qui est un signe prometteur pour son avenir.

