À quelle distance de Moscou les Allemands sont-ils arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale?

À l’automne-hiver 1941, les troupes soviétiques, au prix d’efforts surhumains et d’immenses sacrifices, ont arrêté la Wehrmacht aux abords de la capitale de l’URSS. Les Allemands ont atteint le point le plus proche de la ville depuis la direction nord-ouest.

Le 30 novembre, des unités de la 2e division Panzer du général Rudolf Veiel ont occupé le village de Krasnaïa Poliana (aujourd’hui un lotissement de la ville de Lobnia, dans la région de Moscou). La distance jusqu’à la limite administrative de Moscou en ligne droite était d’environ 17 kilomètres, tandis le Kremlin était à un peu plus de 30 kilomètres.

Le village était situé sur une colline, et les Allemands prévoyaient d’y installer des systèmes d’artillerie à longue portée pour bombarder le centre de la capitale soviétique. Persuadés que l’Armée rouge était au bord de l’effondrement, ils se préparaient à l’assaut décisif.

« Nous nous tenons en vainqueurs aux abords de Moscou, et sous nos yeux pensifs, dans une lueur rouge sang, émergent des quartiers en feu, les innombrables dômes de cathédrales et les murs du Kremlin ! Pourvu que cela se réalise au plus tôt ! » : tel était le rêve de nombreux soldats allemands à l’époque, selon les mémoires du colonel Luitpold Steidle.

De tels rêves n’étaient toutefois pas voués à se réaliser : le 5 décembre, prenant l’ennemi par surprise, les troupes soviétiques ont lancé une contre-offensive à grande échelle ; trois jours plus tard, elles ont complètement libéré Krasnaïa Poliana.

