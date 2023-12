Deux artisanes russes ont appris à des milliers de femmes à broder l’univers d’Harry Potter

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Svetlana Panina et Ksenia Gromova sont des brodeuses expérimentées, et plus de cinq mille couturières ont déjà suivi leurs cours de broderie. Initialement, elles brodaient des portraits – d’animaux et de personnages célèbres – Salvador Dali, Frida Kahlo, Jacques Yves Cousteau et divers animaux à fourrure sortaient sous leurs aiguilles. Et tout cela se fait grâce à la technique du point passé plat, qui permet d’atteindre un haut niveau artistique de broderie et ne restreint pas le format, contrairement au point de croix par exemple.

La fantaisie a conduit les jeunes femmes à des scènes d’Harry Potter. Et tout récemment, Svetlana et Ksenia ont co-écrit le livre École de broderie pour les Potterheads (fans d’Harry Potter) (Eksmo, 2023), dans lequel elles ont présenté 28 scènes de l’univers du célèbre sorcier et expliqué en détail comment les broder.

Dans cette autre publication, découvrez comment les femmes russes pratiquaient autrefois la «peinture» à l’aiguille.

