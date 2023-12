Quand les Russes ont-ils entendu parler des signes du zodiaque?

Russia Beyond

Regardez, devant vos yeux se trouve le livre Collection de Sviatoslav de 1073 – l’un des plus anciens livres manuscrits russes ayant survécu jusqu’à nos jours. Il s’agit essentiellement d’une encyclopédie du XIe siècle qui parle du christianisme, de la morale, des mathématiques et des sciences. Entre autres choses, vous trouverez sur ses pages un texte du saint chrétien et scientifique Jean de Damas sur les systèmes de calendrier, complété par des illustrations des signes du zodiaque situés dans les marges.

Musée historique d'État Musée historique d'État

Ainsi, il y a déjà 950 ans, les habitants de l’ancienne Russie étaient capables de déterminer quel était leur signe selon l’horoscope. Ce livre et d’autres pièces uniques peuvent être vus à l’exposition « Sous le signe du zodiaque. Monuments culturels des temps anciens à nos jours de la collection du Musée historique d’État », qui se tiendra à Moscou du 13 décembre 2023 au 11 mars 2024.



