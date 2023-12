Russia Beyond

Rien de plus simple à réaliser que ces bandes de pâte saupoudrées généreusement de sucre. Elles ont reçu leur drôle de nom – « langues en sucre » – en raison de leur forme et de leur surface sucrée.

Depuis l’enfance, les enfants russes les achètent à la cantine scolaire et pour eux, il n’y a pas de délice plus savoureux ! Tendres à l’intérieur, mais en même temps friables, elles ils sont aussi un objet de nostalgie pour ceux qui sont nés et ont grandi en URSS.

En règle générale, les langues sont faites à partir de pâte feuilletée, mais la préparation de cette dernière demande beaucoup de temps et un savoir-faire particulier. Nous partagerons donc avec vous une recette dans laquelle l’effet multicouche est créé en utilisant... de l’eau glacée !

Ingrédients :

farine – 250g

margarine (ou beurre) – 200g

eau glacée – 50g

sel – ½ cuillère à café

sucre – 2 cuillères à soupe

vinaigre de pomme – 1 cuillère à soupe

sucre roux – 4 cuillères à soupe

cannelle – 1 cuillère à café (facultatif)

Préparation :

Coupez la margarine/le beurre en cubes, placez-les avec la farine, le sel et le sucre dans un robot culinaire.

Mettez en marche jusqu’à ce que vous obteniez une masse émiettée.

Versez lentement l’eau glacée et le vinaigre dessus, jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Déposez la pâte sur une planche saupoudrée de farine et façonnez un rectangle plat. Mettez-le au réfrigérateur pendant 2 heures.

Préchauffez votre four à 200°C. Étalez la pâte froide pour lui donner 6 à 8 mm d’épaisseur et coupez-la en longues bandes (environ 15x5 cm).

Glacez les bandes avec du lait végétal et saupoudrez de sucre roux (et de cannelle).

Faites cuire les langues en sucre pendant environ 15 minutes.

Elles monteront légèrement et deviendront joliment dorées. Priatnovo appetita !

