Quid du bruit de billes en métal roulant par terre dans des appartements russes?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Sur la Toile, nombreux sont ceux qui se sont un jour interrogés sur l’origine de ce bruit désagréable, et une myriade d’hypothèses y sont énumérées, allant des meubles à roulettes à l’ascenseur, en passant par les égouts. Mais pourquoi on ne l’entend alors que la nuit ?

hers amis ! Vu mon déménagement au premier étage, j’offre à ceux qui désirent mes billes en métal servant à les faire rouler par terre en pleine nuit. Bon état, son excellent. Merci de les prendre ! Retweetez

Or, il s’avère qu’il n’est pas rare pour les immeubles en panneaux. En cause, la construction en béton armé. En journée, les panneaux se réchauffent et l’armature subit une tension. Vers le soir, elle se refroidit et retrouve sa forme originale. La « relaxation de l’armature » et ses vibrations créent cette résonance acoustique qui ressemble au bruit d’une bille en métal tombante.

Ceux qui l’entendent dans leur logement, n’ont en revanche pas à s’inquiéter. Cette particularité est prise en compte par les constructeurs et il n’y a pas de risque que l’immeuble se désintègre.

Dans cette publication découvrez comment la politique a bouleversé l’architecture en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.