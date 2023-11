Ioubileïnoïé, ce légendaire biscuit offert aux Russes par des Français

Russia Beyond

L’on n’exagéra point si l’on affirme que tout Russe connaît ce croustillant biscuit rectangulaire à la pâte brisée. Non trop sucré, il peut être consommé nature ou avec du beurre ou du fromage étalés dessus. L’on en sert aux enfants et l’on en apporte au travail en guise d’en-cas. Il est idéal avec le thé et est un véritable snack populaire!