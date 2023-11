Il y a 60 ans, était assassiné John F. Kennedy

Russia Beyond

La nouvelle annonçant l’assassinat du 35e président américain a sidéré le monde entier et l’URSS n’a pas fait exception. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev a été réveillé par son assistant, qui lui a lancé : «Kennedy a été assassiné!». Certaines sources affirment que la première question que l’homme d’État aurait alors posée était : «Avons-nous quelque chose à voir avec ça?».

Or, il s’est ensuite avéré que le principal suspect, Lee Harvey Oswald, avait bel et bien des liens avec l’URSS ! Il avait passé deux ans dans ce pays et avait même sollicité – quoique sans résultat – la citoyenneté soviétique. Par conséquent, la nouvelle a même bouleversé le KGB, qui a vu le risque d’un problème planer à l’horizon.

Sous JFK, l’URSS et les États-Unis avaient juste commencé à se désembourber progressivement d’un conflit « froid » prolongé. Ainsi, une éventuelle piste russe risquait d’être lourde de conséquences pour les relations bilatérales. En outre, le Kremlin redoutait qu’en l’absence de leader, un général irresponsable américain ne lance une attaque de missiles contre l’URSS.

Jeune et beau, JFK avait su gagner la sympathie des autorités soviétiques – l’on avait même admis que ses photos soient publiées en Une des journaux d’URSS. Cherchant à parer des attaques, les services spéciaux soviétiques ont donc lancé une rumeur sur une prétendue implication de la CIA dans l’assassinat. Le Kremlin a même avancé que le meurtre serait un complot de l’extrême-droite, irritée par un réchauffement des relations avec l’URSS.

Au bout du compte, aucune enquête n’a trouvé de preuves tangibles d’une implication de Moscou dans cet assassinat.

