Paris fêtera les 100 ans de la création du conservatoire Serge Rachmaninoff

Le 23 novembre, la Maison russe des sciences et de la culture vous invite à une soirée musicale dédiée au centenaire du Conservatoire Serge Rachmaninoff de Paris, créé en 1923 par d’anciens professeurs des conservatoires impériaux russes émigrés en France.

Le compositeur, chef d’orchestre et pédagogue russe Nicolas Tcherepnine était à ses origines, Sergueï Rachmaninov en était le président honoraire et, parmi les professeurs des premières années, se trouvaient des personnalités telles que le chanteur d’opéra Fiodor Chaliapine, le compositeur Alexandre Glazounov et d’autres.

La soirée réunira des diplomates, des représentants de l’élite scientifique et culturelle, des historiens et experts de la musique, des représentants d’organisations publiques et des descendants de compositeurs russes exceptionnels.

L’événement se terminera par un concert de piano donné par l’un des professeurs du conservatoire, Ioulia Orlova, et par Stella Almondo, lauréate du Concours international de piano Alexandre Scriabine.

