Comment préparer une savoureuse tarte à l’«ananas de Sibérie»?

Bien sûr, les ananas ne poussent pas en Russie, mais il y existe un autre fruit tout aussi intéressant : la baie d’argousier. Avec son goût et son arôme acidulés, elle rappelle un peu ce fruit exotique, c’est pourquoi on l’appelle « ananas de Sibérie ». L’argousier est utilisé dans le pays pour faire des confitures et du mors (boisson à base de fruits cuits), mais aujourd’hui nous allons préparer une délicieuse tarte.

Ingrédients :

180g de farine

100g de sucre

100ml d’huile

2 œufs

1 cuillère à café de levure

½ cuillère à café de cannelle

une pincée de sel

2 pommes

150g de baies d’argousier

Préparation :

Mélangez les œufs avec le sucre et le sel jusqu’à ce que le sucre se dissolve et que le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite l’huile et mélangez à nouveau. Ajoutez la farine, la levure et la cannelle, et mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Incorporez la première moitié de l’argousier à la pâte, mélangez. Réservez la seconde pour la décoration. Pelez les pommes, enlevez le trognon, puis coupez-les en trois ou en quatre, selon leur taille. Faites des incisions sur chaque quartier, et répartissez-les sur la pâte, avant de les enfoncer légèrement. Répartissez le reste de l’argousier et une poignée de sucre sur la pâte, puis enfournez à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Laissez refroidir jusqu’à température ambiante et démoulez. Saupoudrez d’un peu de sucre. Priatnovo appetita !

