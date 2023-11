Recette d’aubergines au four avec fromage feta et tomates

Russia Beyond

Dans ce plat, les aubergines chaudes sont complétées avec succès par des tomates légèrement acidulées et une sauce chili douce.

Ingrédients (pour 1 portion) :

aubergine – 150g

beurre – 50g

feta – 60g

tomates – 70g

oignons rouges – 10g

sauce chili douce – 15g

sauce tahini – 20g

menthe fraîche et coriandre – 5g

Préparation :

Faites des coupes en diagonale sur les moitiés d’aubergines et étalez du beurre sur leur surface. Pendant la cuisson, il bouillira et les aubergines chaufferont uniformément. Placez-les dans un four préchauffé à 200ºC pendant 15 minutes.

Coupez la feta en cubes et saupoudrez-en aléatoirement les aubergines, remettez-les au four pendant 2-3 minutes pour que le fromage fonde et s’étale un peu.

Coupez les tomates en tranches, l’oignon rouge en demi-rondelles, mélangez les légumes avec la sauce chili douce.

Versez la sauce tahini sur les aubergines cuites au four avec du fromage feta, puis ajoutez la sauce chili douce et saupoudrez les légumes de coriandre fraîche et de feuilles de menthe.

