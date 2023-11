Roman Shogdjiïev, prodige russe et champion du monde d’échecs à 8 ans seulement

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Département de l’Éducation et des Sciences de Moscou Département de l’Éducation et des Sciences de Moscou

« C’était difficile, j’ai joué sans répit, mais en principe c’était normal » : champion du monde d’échecs à 8 ans !

Roman Shogdjiïev est rentré à Moscou après le championnat du monde d’échecs pour enfants. Il est non seulement devenu champion, mais a également établi un record absolu : 11 victoires en 11 matchs ! Roman dit qu’il n’a « raté » qu’un seul coup, mais qu’il a simplement eu de la « chance » : le coup « chevauché » l’a sauvé.

Roman a remporté la médaille d’or un tour avant la finale – plus tôt que prévu, selon le ministère de l’Éducation de Moscou. Dès le lendemain de son retour triomphal chez lui, il s’est rendu au championnat de Moscou.

Département de l’Éducation et des Sciences de Moscou Département de l’Éducation et des Sciences de Moscou

Roman est né en Kalmoukie et étudie à Moscou. Il a commencé à jouer aux échecs à l’âge de 4 ans.

Le garçon participe aux compétitions de la Fédération russe des échecs depuis 2020. Et dans de nombreux championnats, il a pris la première place parmi les garçons de 3 à 4 ans plus âgés que lui ! Or, quand il s’agit d’échecs, chaque année d’entraînement est un gros avantage.

Le directeur général de la Fédération internationale des échecs, Emil Soutovski, a qualifié Roman de « talent incroyable et le plus brillant d’Elista (capitale de la Kalmoukie, également capitale des échecs) »lorsque le garçon avait 6 ans. Ses parents se plaignent de lui : il n’y a nulle part où accrocher les médailles.

Département de l’Éducation et des Sciences de Moscou Département de l’Éducation et des Sciences de Moscou

Le championnat s’est déroulé à Charm el-Cheikh, en Égypte. Notre pays y était représenté par 42 joueurs d’échecs dans les catégories 8, 10 et 12 ans. Au total, il y avait plus de 500 participants. L’équipe russe a pris la première place au classement des médailles. Et c’est le meilleur résultat depuis quatre ans.

Dans cette autre publication, découvrez sept légendes russes de l’histoire des échecs.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.