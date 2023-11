Qu’est-ce qu’on appelle le «café russe» et pourquoi contient-il de la vodka?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans certains endroits à l’étranger, vous pouvez trouver une boisson au café intéressante. On l’appelle « café russe », et même s’il n’est pas très populaire en Russie, nous ne pouvons éviter de partager cette recette. Cette boisson améliore non seulement votre humeur, mais soulage également parfaitement la gueule de bois (mais n’en buvez pas plus d’une tasse !).

Ingrédients :

½ tasse de café très chaud

sucre à votre convenance

1 verre de vodka – 25ml (¼ de tasse)

crème liquide – 25ml (¼ de tasse)

glace pilée – facultatif

Préparation :

Tout d’abord, préparez du café fort.

Ensuite, ajoutez du sucre au goût ; la cassonade est la meilleure option.

Pendant que le café est encore chaud, versez-y un verre de vodka fraîche.

Si vous souhaitez servir cette boisson de manière originale, versez-la dans un verre à facettes.

Ajoutez de la crème et éventuellement de la glace pilée.

