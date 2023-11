Staline a-t-il vraiment voulu assécher la Caspienne?

Russia Beyond

Tout ce que l’on sait sur ce projet ambitieux, on l’a appris des souvenirs du général-major Ivan Serov, homme qui a occupé le poste de premier adjoint au ministre soviétique de l’Intérieur au début des années 1950.

D’après ses dires, en 1952, le leader soviétique a tenu plusieurs réunions portant sur les perspectives d’assèchement de la mer Caspienne. L’objectif ? Mener une extraction minière.

À l’époque, l’idée n’a pas été perçue comme folle ou fantaisiste. L’exploitation minière marine était encore à ses débuts, quant à la mer en question, elle n’avait aucun lien direct avec l’océan mondial.

Si Serov n’a pas assisté à ces réunions, le chef du département de conception et d’étude des ouvrages hydrauliques (Gidroproekt), Sergueï Jouk, lui en a parlé. C’est ce dernier qui a été chargé par le dirigeant soviétique de présenter « des propositions et des calculs sur la manière et les délais pour assécher la Caspienne ».

Lors de ces discussions, le premier vice-président du Conseil des ministres de l’URSS, Anastase Mikoïan, a tenté d’exprimer son objection, expliquant que le pays perdrait alors le caviar noir, exporté dans le monde entier. « Vous parlez du point de vue d’un commerçant, nous avons besoin de pétrole », lui a alors rétorqué Staline.

Au bout du compte, Jouk a soumis ses calculs au petit père des peuples. Ils montraient que la déviation des lits de rivières exigeait la construction d’une série de canaux et de barrages. Ce projet aurait coûté la somme gigantesque de 10 milliards de roubles et les travaux auraient duré jusqu’à 5 ans.

Mais même dans ce cas, la mer se remplirait grâce aux précipitations, ce qui sous-entendait un drainage des eaux et repoussait les délais de la réalisation du projet jusqu’à 16-17 ans.

Le camarade Staline a alors jugé que le projet ne valait pas la peine. Le leader a alors été soutenu à l’unanimité, tout comme lorsqu’il avait pris la décision contraire, celle d’assécher la mer.

