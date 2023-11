Pourquoi le Jeudi saint est-il appelé «propre» en Russie?

Russia Beyond

Grand jeudi, Jeudi des passions ou encore Jeudi propre – en Russie, il s’agit des appellations qu’a reçues le Jeudi saint, précédant les Pâques orthodoxes. En ce jour, les croyants essayent de purifier aussi bien leur âme que leur corps et leur habitat. Et c’est à partir de ce jeudi que l’on entame les préparatifs à la principale fête de l’orthodoxie.

Dans la Russie d’antan, cette journée commençait au bania (sauna russe). Il fallait se laver avant l’aube, pour se purifier de tous les péchés cumulés en un an.

« C’était une tradition purement paysanne, car les paysans ne se lavaient qu’à des occasions spéciales. Comme le jeudi, l’on se confessait, l’on se lavait, mettait une chemise propre et se préparait à ce sacrement », explique l’archiprêtre Andreï Lorgous.

En outre, en ce jour, l’on se faisait couper les cheveux, et ce, dans le même but – celui de « couper » les péchés.

Après le bain, les croyants se rendaient à l’église pour se confesser et se commuer. L’on cherchait à ramener la bougie allumée pendant le service à la maison, car l’on pensait qu’elle protégeait la demeure contre les incendies et la famille contre les maladies.

Jeudi des passions N. Pimonenko, Domaine public N. Pimonenko, Domaine public

Ensuite, l’on passait au nettoyage de la maison et il était nécessaire d’achever ce labeur le jour même, tout travail ménager pendant les deux jours suivants, dits Vendredi rouge et Grand samedi, étant interdit. Comme l’on disait à l’époque, « la poussière et les saletés peuvent rentrer dans les yeux de Jésus ».

