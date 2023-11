Comment préparer de la bière ossète à la maison

Russia Beyond

En Ossétie du Nord, république russe située dans le Caucase, la bière fait partie des boissons traditionnelles servies lors des fêtes religieuses. Fait intéressant, elle est généralement préparée exclusivement par des femmes !

La bière ossète est un produit naturel. Traditionnellement, elle était brassée dans une marmite géante en cuivre sur le feu de bois. Aujourdʼhui, cependant, les ménagères urbaines peuvent le préparer dans une marmite en fer posée sur une cuisinière.

Ingrédients :

5kg de malt grillé

10 litres dʼeau potable

50g de houblon

100g de levure

100g de sucre

Préparation :

Faites dorer le malt dans la marmite, puis recouvrez-le dʼeau tiède – les Ossètes utilisent souvent de lʼeau de source de montagne.

Transférez la pâte de malt dans une corbeille en osier pour filtrer, puis redéposez le moût ainsi obtenu dans la marmite.

Faites cuire le moût filtré pendant 1–1,5 heure, puis ajoutez le houblon et faites cuire pendant encore une heure.

Ajoutez la levure diluée dans une petite quantité de la préparation précédente, et le sucre.

Filtrez à lʼaide dʼun tamis et versez dans un réceptacle en verre et laissez fermenter dans une pièce fraîche et sombre, par exemple, dans une cave ou dans un cellier.

La bière ossète se déguste fraîche, de préférence avec des tourtes nationales copieuses à base de fromage, viande, pommes de terre et feuilles de betterave.

