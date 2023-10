Pourquoi la CIA a-t-elle pris pour cible des stations dérivantes soviétiques en Arctique

Russia Beyond

Certes, ils ne pouvaient pas pénétrer à bord de ces stations, si bien qu’ils attendaient que les banquises se mettent à fondre et que les explorateurs soviétiques les quittent à la hâte. Ils espéraient qu’une partie de l’équipement y soit abandonnée.

Pôle Nord-8 S. Preobrajenski/Sputnik S. Preobrajenski/Sputnik

Et ce fut le cas de la station Pôle Nord-8 (Severny polious-8, PN-8), à bord de laquelle, le 28 mai 1962, ont effectué une descente le major James Smith et le lieutenant Leonard A. LeSchack. En trois jours, les agents y ont recueilli des fragments de l’équipement soviétique délaissé et réalisé une centaine de photos.

Participants à l'opération après l'ascension réussie des experts à bord du B-17: le major Smith (avec une tasse) prenant une portion de "whisky thérapeutique"; le lieutenant LeSchack, en bas à droite (de profil). Domaine public Domaine public

Comme le brise-glace ne pouvait pas approcher la station, l’hélicoptère était tout simplement incapable d’atteindre ces lieux et l’avion ne pouvait pas se poser sur une banquise en fonte, les Américains en ont donc été évacués à l’aide du système développé par la CIA et baptisé « Skyhook » (« Crochet aérien »).

Le B-17G N809Z utilisé dans le cadre du projet Coldfeet Uli Elch (CC BY-SA 4.0) Uli Elch (CC BY-SA 4.0)

Tandis qu’un ballon rempli d’hélium s’élevait à la hauteur souhaitée, l’agent sur le terrain attendait au sol, relié à ce dernier par un câble. L’avion en vol, avec l’aide de perches spéciales en forme de V à l’avant, attrapait alors le câble, relâchant l’aérostat. Le câble était ensuite automatiquement enroulé par un treuil, et l’agent était tiré à bord.

L’opération « Coldfeet » a permis aux Américains d’apprendre que l’URSS soviétique avait réalisé des progrès majeurs dans la météorologie et l’océanographie polaires. Qui plus est, ils ont obtenu des preuves que les Soviétiques se servaient d’équipement de détection acoustique des submersibles américains en Arctique.

