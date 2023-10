«Rio du Caucase», cette statue géante du Sauveur aussi vertigineuse que son homologue brésilienne

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le complexe du temple de Pierre et Paul dans la station balnéaire d’Essentouki, dans le Caucase du Nord, a été surnommé « Rio du Caucase » par les résidents locaux. En effet, sur son territoire se trouve la plus haute statue du Christ de Russie, qui rappelle aux voyageurs la statue du Christ Rédempteur de 38 mètres à Rio de Janeiro. Bien que la statue d’Essentouki soit plus basse que celle du Brésil, elle n’en reste pas moins très impressionnante. Imaginez une sculpture aussi haute qu’un immeuble de six étages !

Rouslan Chamoukov/TASS Rouslan Chamoukov/TASS

La statue a été inaugurée en 2013 et a été créée par l’artiste Alexandre Kreïdine et les frères Viktor et Iouri Jogline grâce à des dons privés.

