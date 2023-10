Des étudiants congolais peuvent désormais apprendre le russe gratuitement

Russia Beyond

Début octobre, à la Faculté de Philologie de l’Université de Kinshasa (République démocratique du Congo), a été inauguré le Centre d’enseignement ouvert en russe. Il est prêt à accueillir gratuitement d’ici la fin de l’année jusqu’à 300 étudiants locaux souhaitant apprendre à lire, écrire et parler la langue de Pouchkine. Cette formation les aidera à l’avenir à intégrer les universités russes.

Les cours seront dispensés par des spécialistes de l’Université pédagogique d’État de Voronej (470 kilomètres au sud de Moscou), un grand complexe éducatif et scientifique fondé en 1931, qui accueille actuellement plus de 7 000 étudiants, dont plus de 600 étudiants étrangers originaires de 13 pays.

Ce centre est le dernier parmi ceux similaires ouverts en Afrique ainsi qu'en Asie dans le cadre du projet humanitaire international « Professeur de Russie à l’étranger ». Celui-ci vise à promouvoir la langue russe et l’enseignement russe à l’étranger avec le soutien du ministère russe de l’Éducation.

