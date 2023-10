La pelle-mortier, cette arme mal-aimée des soldats soviétiques

Russia Beyond

Cette arme insolite a été adoptée par l’Armée rouge le 3 septembre 1941 et a reçu l’appellation VM-37. L’idée était de doter la manche de la pelle/bêche d’une fonction supplémentaire, celle de canon pour du mortier léger de 37 mm.

Cette pelle-mortier devait permettre aux soldats de frapper l’ennemi à une distance de quelques centaines de mètres, mais aussi de creuser pour se mettre à l’abri du feu et des éclats. Cette arme était également censée être utile lors de combats au corps à corps.

Mais dans la pratique, tout était beaucoup plus compliqué. Pesant 1,5 kg, le VM-37 était beaucoup plus long et lourd qu’une pelle-bêche ordinaire, ce qui rendait son usage extrêmement peu commode.

En tant que mortier, l’arme n’était pas idéale non plus. L’effet de fragmentation était assez faible et en raison de la courte portée de tir, le combattant de l’Armée rouge qui l’utilisait était exposé au feu de l’ennemi.

Dépourvue de dispositif de visée, la pelle-mortier manquait de précision et sa plaque de base s’usait vite. En conséquence, elle a été retirée du service dès février 1942.

À la fin des années 1970, l’idée a eu reçu une seconde vie, avec la conception de la pelle lance-grenades Variant. Cependant, ce projet n’a pas connu un grand succès lui non plus.

