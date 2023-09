Comment cuisiner la «tourte de berger» façon Stroganoff

Russia Beyond

Quoi de plus savoureux qu’une tourte aux pommes de terre ordinaire avec de la viande et des légumes ? Au Royaume-Uni, ce plat facile à préparer est appelé « shepherd’s pie », ce qui signifie « tourte de berger ». Le fait est que les bergers n’étaient pas des gens riches, et les pommes de terre étaient donc l’un des rares produits qu’ils pouvaient se permettre.

Le chef russe Alexeï Semionov du gastrobar Russian Pub a légèrement modifié la recette traditionnelle en y ajoutant des notes russes. Ainsi les plus attentifs sauront reconnaître dans ce mets l'un des plats les plus délicieux de la cuisine russe, le fameux bœuf Stroganoff !

Ingrédients pour une portion :

filet de bœuf – 140 g

cornichons – 15 g

oignon – 10 g

cèpes – 40 g

crème (33% de matière grasse) – 100 ml

crème aigre – 20 g

beurre – 25 g

moutarde de Dijon

pâte feuilletée – 70 g

purée de pommes de terre – 120 g

sel et poivre

Préparation :

Coupez tous les ingrédients en fines lamelles. Faites revenir l’oignon dans le beurre, ajoutez le filet de bœuf, les cornichons, le sel, le poivre et la moutarde de Dijon. Ajoutez la crème et le vin blanc. Faites revenir le tout avec les cèpes, ajoutez la crème fraîche à la fin. Vous aurez besoin d’un moule résistant à la chaleur. Étalez une épaisse purée de pommes de terre sur le fond. Vous pouvez y ajouter un jaune d'œuf. Disposez dessus le bœuf frit et les légumes. Étalez finement la pâte feuilletée sans levure et recouvrez-en le moule. Badigeonnez sa surface avec du beurre et placez le moule au four préchauffé à 180°C pendant 7 minutes. Notre tourte à la viande insolite est prête. Bon appétit !

