C’est aussi la Russie… pas la forge de Vulcain!

Si dans ces sombres et ardents ateliers, l’on s’attendrait à voir apparaître le dieu romain du feu et de la forge, il s’agit bel et bien de sites industriels russes. Or, le tourisme industriel connaît un succès toujours plus grand dans le pays, connu pour ses usines géantes, souvent héritées de l’époque soviétique.

Valeri Loukianov/Global Look Press Valeri Loukianov/Global Look Press

Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press Komsomolskaïa Pravda/Global Look Press

Dans cet autre article, découvrez cinq Mecques du tourisme industriel en Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.