Qu’est-ce que l’eau minérale Narzan?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La Vallée des narzans (eaux minérales) est une zone de villégiature balnéologique et climatique. Elle est située sur les contreforts du versant nord de la crête Skalisty (rocheux) du Grand Caucase, dans la vallée de la rivière Khassaout, à une altitude de 1 300 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Il faut six ans pour que l’eau issue de la fonte des neiges dans les montagnes se transforme en « eau minérale de Narzan ». Il lui faut ce temps pour traverser les fissures des roches du sous-sol et ainsi s’enrichir de plus de 20 minéraux et sels, se rassembler dans des lacs souterrains, puis apparaître à la surface sous la forme d’une source. Dans la langue locale, son nom ressemble à « Nart-san-e», ce qui signifie « boisson des braves guerriers ».

Les visiteurs peuvent venir avec des bouteilles vides et les remplir de différentes sortes d’eau minérale. Le territoire de la vallée compte également des cafés de cuisine locale et de nombreux stands de souvenirs, où les habitants locaux vendent du miel de montagne et d’autres spécialités de la région.

Dans cette autre publication, découvrez les dix stations thermales les plus populaires de Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.