Ces pilotes d’Ural Airlines réussissent un atterrissage d’urgence dans un champ sibérien

« Les gens sont vivants, l’avion est un morceau de fer, le commandant est Seigneur et Dieu », c’est ainsi qu’a commenté le directeur général de la compagnie aérienne russe Ural Airlines, Sergueï Skouratov, l’incident qui s’est produit le 12 septembre au matin dans la région de Novossibirsk, en Sibérie.

À 5h44 (heure de Moscou), l’Airbus A320 reliant la ville balnéaire de Sotchi à Omsk, en Sibérie, a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence dans un champ de blé dans le district d’Oubinski. Selon le journal Izvestia et la chaîne Telegram 112, l’avion a connu une « fuite hydraulique ».

161 passagers, dont 21 enfants, et six membres d’équipage se trouvaient à bord. Et si, suite à l’atterrissage extrême, les médecins ont diagnostiqué des contusions chez deux adultes, une augmentation de la tension artérielle chez deux autres passagers et un cas de crise d’asthme bronchique, personne n’a été gravement blessé.

