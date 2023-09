Masha et Michka de retour pour une 7e saison

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les premiers épisodes de la toute nouvelle septième saison de Masha et Michka, cette série pour enfants comptant parmi les plus prisées au monde, sont disponibles depuis le 7 septembre sur la chaîne YouTube du studio d’animation russe Animaccord.

Comme l’indique l’agence TASS, se référant au service de presse de ce dernier, le sujet de la nouvelle saison sort au-delà de l'habituelle forêt pour se retrouver dans un environnement urbain.

« Des citadins feront leur apparition dans la maison de l’ours et des personnages du conte de Nouvel An Masha et Michka 12 mois : Janvier, Décembre et les autres deviendront des héros à part entière de la série », cite l’agence les propos du service de presse.

Ce dessin animé a connu un succès sans précédent dans le monde. Par exemple, le 17e épisode, Recette pour un désastre, occupe le 12e rang du classement des vidéos YouTube les plus visionnées de l’histoire, avec un total de 4,54 milliards de vues. Traduite dans de nombreuses langues, la série compte 153 millions d’abonnés sur sa chaîne russophone, 43,5 millions sur l'anglophone et 6,5 millions sur la francophone.

