L’histoire incroyable de l’aventurier russe, qui a réussi à devenir roi d’Andorre

Russia Beyond (Photos : Domaine public)

Le petit État d’Andorre n’a eu un roi qu’une seule fois dans son histoire. Celui ayant obtenu ce titre était l’aventurier russe Boris Skossyreff : il a réussi à s’asseoir sur le trône de la principauté pendant deux semaines, et ce, sans avoir jamais eu de titre de noblesse.

Après la révolution de 1917, Skossyreff a quitté la Russie et s’est engagé dans l’armée britannique pendant deux ans. Il a ensuite parcouru toute l’Europe, où il s’est adonné à de petits larcins et à des escroqueries, tout en fournissant simultanément des services aux renseignements britanniques. Il vivait aux dépens de ses maîtresses et surveillait la situation dans les pays européens.

À cette époque, la situation en Andorre était mouvementée : la population exprimait son mécontentement à l’égard du chef de l’État officiel, l’évêque espagnol d’Urgell.

Skossyreff a alors osé proposer aux Andorrans un programme politique progressiste : ouvrir des casinos et des banques, attirer les investisseurs, développer le sport et le tourisme. Les habitants du pays ont aimé cette politique et l’aventurier russe a été proclamé roi Boris Ier.

L’évêque d’Urgell a été indigné par les actes impudents de l’escroc. Deux semaines seulement après son couronnement, Boris a été expulsé du pays pour violation des lois sur l’immigration.

Néanmoins, le programme économique de Skossyreff en termes de secteurs bancaire et touristique en Andorre a finalement été mis en œuvre, mais seulement après la Seconde Guerre mondiale.

