C’est aussi la Russie… pas l’Inde!

La Russie est parsemée de lieux, naturels ou non, tous plus dépaysants les uns que les autres. La Volga, plus long fleuve d’Europe, ne fait pas exception, et son delta, dans la région d’Astrakhan, là où il se jette dans la Caspienne, a quelques airs du continent indien. En effet, à une période précise de l’année, de la mi-juillet à la mi-août, fleurissent ici d’éblouissants lotus. Cette fleur, que l’on peut également retrouver en Extrême-Orient russe, est un symbole sacré pour le peuple des Kalmouks, qui occupe historiquement ces terres, et figure d’ailleurs naturellement sur le drapeau de la République de Kalmoukie, non loin d’Astrakhan.

