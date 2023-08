Les bagels en pâte sablée, ces «croissants» soviétiques qu’on ne peut s’empêcher de manger

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette pâtisserie a une forme similaire à celle des croissants, mais la comparaison entre eux s’arrête ici. Nous parlons en effet de gourmandises, qui en Russie sont appelées « rogaliki », du mot « rog » (corne). Ce sont des sortes de petits rouleaux sablés farcis de confiture, de tvorog (fromage cottage russe) ou de lait concentré bouilli, et leur surface est généreusement saupoudrée de sucre et de cacahuètes.

Les rogaliki sont faciles à préparer, mais en même temps ils sont si savoureux et si beaux qu’ils évoquent invariablement une ambiance festive. Leur avantage le plus important est que presque tous les ingrédients sont toujours à portée de main, ce qui signifie que vos proches ne se retrouveront jamais sans une friandise. Il n’est pas surprenant qu’à l’époque soviétique et dans les années 1990, toutes les grands-mères et mères du pays maîtrisaient la recette de cette pâtisserie.

L’amour des enfants pour les rogaliki en pâte sablée était si fort que leur version plus grande était même vendue dans les magasins (les rogaliki faits maison sont généralement petits et se mangent avec du thé comme des biscuits).

Aujourd’hui, ces « croissants » soviétiques ont quasiment disparu des vitrines pour laisser place à des desserts plus sophistiqués. Maîtrisons donc la recette de leur préparation afin de ressentir la saveur particulière de l’enfance dans le Pays des Soviets.

Ingrédients pour la pâte :

200g de farine

100g de beurre

100g de smetana (crème fraîche russe)

1 œuf

½ cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de sucre

1 pincée de sel

Ingrédients pour la garniture :

confiture

sucre

sucre en poudre

Préparation :

Mélangez le beurre mou, la farine passée au tamis, la levure chimique, le sucre et le sel dans un saladier. Ajoutez ensuite la smetana et la moitié d’un œuf battu. Pétrissez la pâte. Elle doit être ferme, mais aussi souple et élastique. Divisez-la ensuite en deux, couvrez bien avec un torchon et placez 30-40 minutes au réfrigérateur. Prenez la première moitié, étalez-la en rond avec un rouleau à pâtisserie, puis découpez en triangles. Déposez la garniture sur chaque triangle, dans notre cas, une cuillerée de confiture. Roulez chaque triangle en terminant par la pointe et écrasez légèrement les bords. Répétez le même processus avec la seconde moitié. Disposez vos rogaliki sur du papier cuisson. Badigeonnez leur surface avec le reste de l’œuf battu. Cuisez-les au four à 180°C pendant 20-25 minutes, jusqu’à ce que les biscuits soient bien dorés. Vos rogaliki sont prêts ! Priatnovo appetita !

