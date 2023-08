Des trésors impériaux russes volés durant la Seconde Guerre mondiale retrouvent leur patrie

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Des objets d’art perdus pendant la Seconde Guerre mondiale sont retournés au musée-réserve de Tsarskoïé Selo (25 km au sud de Saint-Pétersbourg), résidence estivale des empereurs russes.

Deux tableaux de la collection d’Alexandre II – Démineurs du bataillon de sapeurs de la garde personnelle, creusant des fortifications en terre et Le départ du régiment des chevaliers-gardes, qui s’est arrêté près d’un camp par l’artiste allemand Karl Friedrich Schulz

Album photo en anglais The Russian Campaign. March to August 1915 (Campagne de Russie. Mars à août 1915), qui appartenait au tsarévitch Alexis et était conservé au palais Alexandre situé à Tsarskoïé Selo. Il contenait 168 photographies prises par le photographe britannique Georges Mewes pendant la Première Guerre mondiale.

Assiette du célèbre service réalisé en 1903 à la Manufacture impériale de porcelaine à l’occasion du quatrième centenaire de la naissance de Raphaël Santi, pour la résidence impériale de Tsarskoïé Selo.

Toutes les raretés ont été acquises lors de ventes aux enchères étrangères et données au musée par le philanthrope Mikhaïl Karissalov.

