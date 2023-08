Ce moine bouddhiste de Sibérie mort il y a près d’un siècle, dont le corps semble encore vivant

Russia Beyond

Le moine bouddhiste de Bouriatie Dachi-Dorjo Itigilov est mort il y a plus de 90 ans, mais a prescrit de se faire exhumer. Quand son corps a été sorti de terre, des choses bizarres ont commencé à se produire avec sa dépouille.

Des légendes racontent à son propos des choses incroyables – selon l’une d’elles, l’eau se serait miraculeusement séparée en deux devant lui.

Or, ce que l’on peut assurer, c’est qu’il est né en 1852 et, déjà à l’âge de 15 ans, il est arrivé au monastère. Il a alors assimilé la doctrine, a eu l’honneur d’être reçu par Nicolas II en personne et est devenu le chef des bouddhistes de Sibérie orientale.

À l’âge de 75 ans, Itigilov s’est assis en position du lotus et est entré dans une méditation profonde, dont il n’est jamais ressorti. Il avait au préalable prescrit d’inspecter son corps dans 30 ans, puis de l’extraire de terre 75 ans plus tard.

En 1927, le moine assis dans un cube en cèdre a été recouvert de sel et enterré.

En 2002, la caisse contenant la dépouille a été exhumée et transférée au datsan (monastère) d’Ivolguinsk. Or, lorsqu’elle a été ouverte, le sel arrivait aux épaules d’Itigilov et, selon les dires de témoins, sa tête ne différait en rien de celle d’une personne vivante.

Datsan d’Ivolguinsk klug-photo/Getty Images klug-photo/Getty Images

Les experts reconnaissent que son corps est dans l’état d’une personne morte il y a seulement quelques heures. En outre, dans les six années ayant suivi son exhumation, son poids a augmenté de 10 kg. Parfois, l’humidité excessive, rappelant de la sueur, couvre son corps.

La science considère toutefois que ce lama bouriate est bel et bien mort : l’analyse de sa peau démontre que le taux de brome dépasse 40 fois la norme et que la température du corps est inférieure à 20°C – signes absolus du décès. Cependant, les moines assurent le contraire (à l’exception du Dalaï-Lama, qui préfère s’abstenir de tout commentaire). La dépouille exposée au datsan attire des milliers de pèlerins.

La dernière expertise date de 2005, et depuis, les moines ont interdit tout examen, même la prise de la dépouille en photo.

