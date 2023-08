Combien coûte le pain le plus cher de Russie?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Presque 2 030 roubles (environ 19 euros selon les derniers taux de change) le kilo de pain ? Oui ! C’est ce que coûte le « Derevenski (villageois) au levain vivant » dans le réseau d’épiceries Azbouka Vkoussa (« Alphabet du goût ») à Moscou. Il est vendu en portions de 260 grammes, dont chacune vous coûtera donc 528 roubles (environ 5 euros). C’est environ 10 fois plus que le prix moyen des types de pain les plus populaires en Russie – le Nareznoï baton (« en tranches ») à base de farine de blé ou le pain de Borodino à base de farine de blé et de seigle.

Alors qu’est-ce que ce pain a de si spécial pour qu’il soit si cher ? Il est cuit dans un four en pierre à partir de farine de blé avec germe de blé selon une ancienne recette espagnole. Le pain au levain vivant a une texture luxueuse et une saveur maltée. La société espagnole Bellsola, qui le produit, recommande de le servir avec des collations et notamment sous forme de tartines. Le painDerevenski est importé en Russie congelé d’Espagne. La durée de conservation du produit fini est de 48 heures.

Parmi les autres variétés chères, on peut distinguer le pain bio « Feïeritcheski » (« féérique ») additionné de malt d’orge, qui est apporté congelé d’Autriche (480 grammes pour 810 roubles, environ 8 euros), également disponible à Azbouka Vkoussa) ; et le« Sans gluten. 3.0. Aux pruneaux », à base de farine de millet et de riz sur un levain de riz additionné de pruneaux et recouvert d’un glaçage au pavot (400 grammes pour 580 roubles, environ 6 euros). Contrairement aux deux pains mentionnés ci-dessus importés dans le pays, celui-ci est entièrement préparé et cuit à la boulangerie moscovite La Poste.

