En images: ces autocollants de chewing-gum devenus un véritable trésor pour les enfants russes

Après l’effondrement de l’URSS, le marché russe a été littéralement inondé de produits étrangers. Des chewing-gums avec des autocollants colorés ont fait sensation auprès des enfants et des jeunes du pays. L’un des plus populaires était celui de la marque Turbo, produit en Turquie.

« La valeur n’était pas dans le chewing-gum lui-même – après 5 minutes, il devenait absolument insipide. Mais à l’intérieur, vous pouviez trouver des autocollants avec des images de voitures et de motos, grâce auxquels tous les garçons étudiaient l’industrie automobile étrangère. Alors qu’il n’y avait que des Volga et Jigouli dans les rues du pays, on pouvait tout trouver sur les autocollants – de Lamborghini et Bugatti à Opel et Toyota », se souvient le Russe Artour, qui était passionné par Turbo dans les années 1990.

Incapables de se détacher de ces fascinants autocollants, les enfants russes ont même inventé un jeu en les utilisant : ils mettaient deux autocollants l’un sur l’autre et les frappaient avec leur paume. Le joueur qui parvenait à les faire se retourner de cette manière (le papier était très léger), pouvait alors tous les récupérer.

La collection de Turbo se composait de plusieurs centaines d’images et beaucoup cherchaient à les collectionner, de sorte que, parfois, ces autocollants devenaient un pari dans d’autres jeux.

