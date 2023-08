Cet écrivain russe a créé des photos 3D dès le début du XXe siècle

Russia Beyond

Plusieurs œuvres littéraires de Leonid Andreïev font incontestablement partie du patrimoine de la littérature mondiale, mais outre l’écriture, il avait d’autres passions. Ainsi, les derniers acquis de la science et des technologies n’ont pas tardé à s’enraciner dans sa maison : son logement était doté de l’électricité, d’une ligne téléphonique et d’un système de collecte des eaux usées, et ce, au début du XXe siècle!