Aujourd’hui, 11 août, la sonde spatiale russe Luna-25 a été lancée vers le satellite naturel de la Terre. Elle doit se poser à proximité du Pôle Sud lunaire (personne n’a jamais fait ça!) et chercher de l’eau pour la future base.

Dans l’histoire récente de la Russie, il s’agit du premier projet de ce type, bien que le pays soit entré dans la course lunaire dans les années 60. À cette époque, les scientifiques soviétiques ont établi des « records » lunaires les uns après les autres.

Jugez par vous-même :

Luna-1. La première sonde spatiale au monde lancée vers la petite sœur jumelle de la Terre. En 1959, elle a surmonté la gravité, restant pleinement opérationnelle. Cependant, en raison d’une erreur dans le cyclogramme automatique, elle a dépassé la Lune et est finalement devenue un satellite artificiel du Soleil.

Luna-2. Il s’agit de l’engin spatial qui a découvert le vent lunaire et confirmé que la Lune n’a presque pas de champ magnétique propre. Il a été lancé six mois après la première mission vers la Lune, et cette fois l’expérience a été un succès.

Luna-3. Cette sonde spatiale a donné au monde la première photographie de la face cachée de la Lune. Soit dit en passant, à cause de ce record, le vigneron français Henri Maire a dû envoyer 1 000 bouteilles de vin en URSS, car il avait perdu son pari avec le consul soviétique qu’une telle mission était impossible.

Luna-9. Grâce à сet engin spatial soviétique, le monde a vu les premières images panoramiques de la surface de la Lune. Auparavant, elle n’était photographiée que depuis l’orbite ou depuis la Terre.

Luna-10. En 1966, cette sonde automatique est devenue le premier satellite artificiel de la Lune, qui a fonctionné pendant 56 jours et, entre autres, a découvert une anomalie dans son champ gravitationnel : dans certaines de ses zones, l’attraction est plus forte que dans d’autres.

Luna-16. Grâce à cette mission spatiale robotique, un échantillon de sol lunaire a été à la disposition de l’humanité. 101 grammes de régolithe extraits de la surface de la Mer de la fertilité ont été livrés sur notre planète en 1970.

Luna-17. Cet engin spatial a livré un rover sur la Lune, qui s’est déplacé le long de sa surface pendant près d’un an et a parcouru 10 km (à cette époque, les rovers lunaires ne pouvaient pas encore atteindre des vitesses élevées).

Luna-24. La dernière mission inhabitée soviétique vers la Lune. En 1976, elle a prélevé un échantillon de sol lunaire à une profondeur de 2 mètres et, plus tard, des scientifiques soviétiques ont pu prouver qu’il contenait de l’eau.

