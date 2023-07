L’histoire du premier téléphone portable soviétique, qui pesait jusqu’à 3 kg

Russia Beyond

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il a été inventé en 1957 par l’ingénieur soviétique Leonid Kouprianovitch, qui travaillait dans un bureau d’études secret. Visiblement, ce projet a suscité tant d’enthousiasme qu’il a été décidé de montrer l’invention de Leonid aux habitants du pays dans la presse. « De quoi s’agit-il ? D’un conte de fées ? D’un chapitre de roman fantastique ? », ont écrit les journalistes. Et toute l’Union soviétique attendait la commercialisation du téléphone.

Archives Archives

Le premier prototype, appelé LK-1, ressemblait plus à un volume d’une encyclopédie soviétique, avait deux antennes et pouvait être chargé à partir d’une batterie de voitures. Il pesait 3kg, mais son prochain modèle était déjà beaucoup plus léger – 500g, tandis que le modèle de 1961 ne pesait que 70g.

Archives Archives

Néanmoins, ce téléphone portable soviétique n’a jamais été mis en circulation. En Union soviétique, il n’y avait tout simplement aucune infrastructure adaptée à cela. Le fait est que le téléphone ne pouvait fonctionner qu’avec une station de radio téléphonique automatique et que le propriétaire du LK-1 ne pouvait l’utiliser que s’il se trouvait à 20-30 km de celle-ci. Cette connexion était donc une liaison radio, avec une fréquence fixe entre l’émetteur et le récepteur.

Archives Archives

Cela signifie que chacun de ces radiotéléphones nécessitait un canal distinct sur les ondes. Même en excluant les fréquences des services civils (ambulance, police, pompiers), le nombre de canaux ne suffisait qu’à un nombre très limité d’abonnés, le nombre de fréquences n’étant pas illimité.

Aviez-vous déjà entendu parler de LK ?

Dans cet autre article, découvrez pourquoi il était dangereux de regarder la télévision en URSS.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.