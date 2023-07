1929, année où les troupes soviétiques ont foulé le sol afghan pour la première fois

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 1928, une révolution populaire visant le roi Amanullah Khan a éclaté dans le Royaume d’Afghanistan. Elle a été menée par le « fils du porteur d’eau », Habibullah Kalakani. Il peut sembler logique que l’URSS aurait dû soutenir cette révolte, ce qui n’a néanmoins pas été le cas.

Le monarque afghan a en effet été un grand ami de l’URSS et, durant son règne, les deux États ont entretenu de bonnes relations et la coopération économique et militaire allait bon train.

En outre, Moscou était persuadé que le Royaume-Uni était derrière Habibullah. Qui plus est, ce dernier avait conclu une union militaire avec les adversaires de longue date du pouvoir soviétique, les Basmatchis, ces membres actifs du mouvement nationaliste et religieux en Asie centrale.

Au bout du compte, l’URSS a décidé d’intervenir dans ce conflit civil, mais discrètement. Le 15 avril 1929, 2 000 soldats soviétiques déguisés en uniforme de l’armée royale ont débarqué sur les territoires afghans. Si, formellement, ils étaient sujets du général Ali Gholam Nabi Khan, ils étaient en réalité commandés par le Soviétique Vitali Primakov, qui se faisait passer pour l’officier Ragib-bey.

Ensuite, 400 cavaliers soviétiques commandés par Zalim Khan (de son vrai nom Ivan Petrov) ont rejoint ces hommes. Le groupe unifié a écrasé avec succès les forces des rebelles et des Basmatchis et pris sous son contrôle plusieurs grandes villes et toute une série de petites localités.

Les soldats de l’Armée rouge cherchaient à se comporter comme les Afghans. Seul le cri « hourra », que laissaient échapper leurs lèvres lors des attaques réussies trahissait leur vraie origine. La victoire était proche, quand fin mai une nouvelle bouleversante est arrivée : les forces d’Amanullah Khan avaient été écrasées et le roi avait fui le pays.

Rester sur le sol afghan ne revêtant plus aucun sens, les troupes soviétiques ont été rappelées. La guerre civile meurtrière s’est poursuivie en Afghanistan et ne s’est achevée que vers la fin de 1929, quand Habibullah a été exécuté et l’ancien ministre de la Guerre et ambassadeur d’Afghanistan à Paris Mohammad Nadir Khan s’est proclamé roi.

