Moscou aura son musée de la culture des pays d’Afrique

Pascal Deloche/GODONG/Global Look Press

Un musée de la culture des pays d’Afrique ouvrira prochainement ses portes à Moscou, apprend-t-on d’un communiqué du ministère russe de la Culture, dressant un compte rendu de la conférence de presse tenue le 8 juillet à Moscou et consacrée à la coopération culturelle entre la Russie et les États du continent noir.

Il s’agira d’une filiale du Musée des arts orientaux qui « servira de plateforme principale pour la tenue des événements axés sur le développement du dialogue russo-africain et des projets d’exposition, culturels et éducatifs conjoints », cite le communiqué les propos d’Elena Kharlamova, directrice du Département des musée et des relations extérieures du ministère de la Culture.

L’exposition permanente du nouvel espace sera basée sur la collection d’objets conservés au sein du fond des arts de l’Afrique, a pour sa part précisé le directeur du musée des arts orientaux, Alexandre Sedov.

« Le nouveau centre culturel et éducatif conjuguera une exposition permanente et un espace pour la tenue d’événements culturels, éducatifs et d’affaires », a-t-il explicité.

