Kira Bachkirova, cette héroïne des deux guerres mondiales

Russia Beyond

Russia Beyond (Photo : Domaine public)

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Âgée de 16 ans seulement, elle a coupé ses tresses, acheté un uniforme et rejoint en tant que volontaire le 88e régiment d’infanterie Petrovski en se faisant passer pour un homme - la carte d’étudiant de son cousin Nokolaï Popov l’a aidée à ces fins.

C’est avec dévouement qu’elle a combattu l’ennemi. Toujours dissimulée sous une fausse identité, elle a souvent été engagée dans des missions de reconnaissance et lors d’un de ses raids nocturnes, Bachkirova a réussi à capturer sans aide un ennemi et à le conduire au commandement, livrant ainsi à l'armée russe un informateur. Pour cet exploit, « Nikolaï » a été décoré de la Croix de Saint-Georges de 4e degré.

Lorsque la vérité sur son identité a été révélée, Bachkirova a été envoyée à l’arrière, mais au lieu d’obéir aux ordres, elle a rejoint un autre détachement et combattu dans ses rangs jusqu’à ce qu’elle ne soit une nouvelle fois démasquée.

Domaine public Domaine public

Forcée de rester à l’arrière, Bachkirova a alors demandé à servir dans l’armée, en signant cette fois de son vrai nom. À sa plus grande joie, sa requête a été satisfaite.

Entre les deux guerres, elle s’est consacrée au travail avec les orphelins. En apprenant l’invasion de l’URSS par la Wehrmacht en juin 1941, elle a de nouveau rejoint la ligne du front. Cette fois-ci en tant qu’infirmière.

Bachkirova évoquée dans un magazine Domaine public Domaine public

Au milieu des raids de l’aviation allemande, elle a continué à soigner des blessés à l’hôpital militaire de Mourmansk et à assister les chirurgiens. Pour ses bons et loyaux services, cette femme au courage sans bornes a reçu les médailles Pour le mérite militaire et Pour la défense de l’Arctique soviétique.

Saviez-vous qu’un industriel russe avait prédit les guerres mondiales? Pour plus de détails, suivez le lien

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.