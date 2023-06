Ces aides financières dont même les étrangers vivant en Russie peuvent bénéficier

Non, il n’est pas nécessaire d’être citoyen de Russie pour percevoir certaines allocations et aides financières gouvernementales. En voici la liste :

Allocations pour enfants

Les étrangers titulaires d’un permis de séjour peuvent bénéficier des allocations de grossesse et de naissance et de celle versée mensuellement aux personnes (qu’il s’agisse de l’un des parents, d’un proche ou d’un tuteur) ayant pris un congé ou passées à temps partiel pour prendre soin d’un bébé jusqu’à l’âge d’un an et demi.

Le montant total de ces versements dépend de divers facteurs, notamment du salaire de la personne au cours des deux années ayant précédé la naissance de l’enfant.

Déduction fiscale

Tout étranger, qui réside légalement dans le pays au moins 183 jours par an et qui dispose d’un revenu imposable légal, peut bénéficier de cette mesure en tant que résident fiscal de Russie, au même titre que tout citoyen.

On peut en faire la demande après avoir acheté ou vendu un terrain ou des biens immobiliers ou pour rembourser partiellement les frais d’éducation ou de soins de santé. Cette déduction s’applique également aux investissements effectués via le compte d’investissement individuel, dit ИИС (IIS).

Prestations de retraite

Les étrangers titulaires d’un permis de séjour en Russie peuvent avoir droit à différents types de pensions, dont les prestations de retraite pour les personnes âgées, les pensions sociales et les pensions d’invalidité. Certes, plusieurs conditions doivent être remplies – dans le cas de la pension de retraite, il faudra avoir une expérience professionnelle documentée d’au moins 15 ans dans le pays.

Bonus : Capital maternité

Le capital maternité est une forme d’aide publique accordée par le gouvernement russe aux familles ayant un nouveau-né ou un enfant adopté. Actuellement, les paiements s’élèvent à 587 000 roubles (6 565 euros) pour le premier enfant et à 775 600 roubles (8 675 euros) pour le deuxième. La condition principale de son attribution : la mère et l’enfant doivent être de nationalité russe.

Dans de rares cas, l’époux étranger d’une citoyenne russe peut devenir le bénéficiaire du capital maternité. C’est le cas lorsque la mère russe d’un enfant décède, commet un crime à l’encontre de son enfant ou est privée de ses droits parentaux par le tribunal.

