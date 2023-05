C’est aussi la Russie… pas le Taj Mahal!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La resplendissante cité de Bolgar, au Tatarstan, est une reconstitution architecturale historique sortie de terre dans les années 2010. Ce lieu a en effet autrefois été la première capitale du Khanat bulgare de la Volga et de la légendaire Horde d’or, cet empire tataro-mongol ayant assujetti la Russie. Il s’agissait alors d’un important carrefour commercial, des marchands scandinaves, espagnols ou encore chinois s’y étant rendus. La perle de ce complexe culturel et religieux est assurément la magnifique Mosquée blanche, tandis que le site archéologique adjacent, comprenant diverses fortifications et sépultures, d’anciens minarets et les ruines des palais blanc et noir, est inscrit depuis 2014 au patrimoine mondial de l’UNESCO sous le nom de Gorodichtché de Bolgar.

